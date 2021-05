Veröffentlicht am 29. Mai 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Dreiste Betrüger tauschen in Bad Hönningen Schwiimbecken um

Dienstagmorgen, 25. Mai 2021, gaben unbekannte Betrüger in einem Discounter in Bad Hönningen vor, sie wollten ein zuvor gekauftes Schwimmbecken umtauschen. Hierzu erhielten sie nach Rücknahme der Verpackung mit Inhalt den Kaufpreis zurück. Bei einer späteren Nachschau stellten Mitarbeiter fest, dass die Täter ein wertloses, gebrauchtes Schwimmbecken zurückgegeben hatten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei