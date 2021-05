Veröffentlicht am 29. Mai 2021 von wwa

ST. KATHARINEN – Auffahrunfall in St. Katharinen – eine Person verletzt

Leicht verletzt wurde eine 44jährige Pkw-Fahrerin aus St. Katharinen, als am Mittwochmorgen, 26. Mai 2021, ein 45jähriger Pkw-Fahrer in der Hochstraße auf ihren Pkw auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei