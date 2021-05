CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Vier neue Corona-Infektionen am Freitag – Inzidenz sinkt auf 38,0 und bleibt somit weiterhin unter 50

Veröffentlicht am 28. Mai 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Vier neue Corona-Infektionen am Freitag – Inzidenz sinkt auf 38,0 und bleibt somit weiterhin unter 50

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Freitag, 28. Mai 2021, um 14.30 Uhr: Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag vier Neuinfektionen, seit Pandemiebeginn wurden damit insgesamt 4.847 Infektionen nachgewiesen.

Als genesen gelten 4.646 Menschen. Aktuell sind 101 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis sinkt gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz als offizielle Meldestelle des Landes Rheinland-Pfalz für die Daten zur Corona-Pandemie auf 38,0, der Landeswert liegt bei 33,2.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Freitag 514 Impfungen statt (334 Erstimpfungen, 180 Zweitimpfungen).

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.847

Steigerung zum 27. Mai: +4

Aktuell Infizierte: 101

Geheilte: 4.646

Verstorbene: 100

in stationärer Behandlung: 7

7-Tage-Inzidenz: 38,0

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.429/+1

Betzdorf-Gebhardshain: 987/+1

Daaden-Herdorf: 552

Hamm: 548/+2

Kirchen: 703

Wissen: 628