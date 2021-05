Veröffentlicht am 30. Mai 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schützengesellschaft sagt Schützenfest 2021 ab – fotografischer Rückblick auf das Schützenjahr 1991

Die Corona-Pandemie hat auch die Schützengesellschaft Altenkirchen immer noch fest im Griff und der sportliche Betrieb wie das gesellschaftliche Leben ist zum Stillstand gekommen. So konnte man das Vereinsjubiläum im vergangenen Jahr schon nicht feiern, so dass der Vorstand entschieden hat, das Jubiläum „180 Jahre Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 e.V.“ im Jahr 2025 gebührend zu feiern.

Das Schützenfest in diesem Jahr muss auch wieder ausfallen. Die Kranzniederlegung am Ehrenmal, mit Ökumenischer Andacht, wird am „Schützenfestsamstag“ stattfinden, sofern die Inzidenzwerte dies zulassen. Die Jahreshauptversammlung wird, sobald dies möglich ist, durchgeführt. Fotos: Archiv wwa/BK