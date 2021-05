Veröffentlicht am 29. Mai 2021 von wwa

NEUWIED – Förderung nach Unterrichtsausfällen – VHS Neuwied kooperiert mit Schulen

Während der Corona-Pandemie kam es in den vergangenen Monaten zu Unterrichtsausfällen an Schulen. Deshalb bietet die VHS Neuwied mit Unterstützung durch das Land Rheinland-Pfalz eine Lernförderung für Kinder und Jugendliche an Grundschulen sowie weiterführenden Schulen in der Stadt Neuwied an. Die Förderschwerpunkte liegen dabei insbesondere in Deutsch und Mathematik, aber auch andere Fächer sind möglich. Durchgeführt wird das Additive Lernangebot durch die VHS anhand der gemeldeten Bedarfe, in enger organisatorischer Abstimmung mit den Schulen und unter strenger Einhaltung des aktuellen Hygienekonzeptes.

Innerhalb weniger Tage konnte Meike Pfeiffer, Pädagogische Leiterin der VHS Neuwied, ein Netzwerk an Studenten und Dozenten aufbauen, die sich bereit erklärten, die VHS in ihrem Vorhaben zu unterstützen. Durch die konstruktive Zusammenarbeit mit zahlreichen Schulleitungen konnten so in kürzester Zeit bereits elf Kurse an fünf Schulen in Neuwied starten.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit den Schulen den Kindern und Jugendlichen der Stadt Neuwied eine Möglichkeit zu bieten, den versäumten Unterrichtsstoff aufzuarbeiten.“ betont Meike Pfeiffer. Das Angebot wird zunächst bis zum Beginn der Sommerferien an den jeweiligen Schulen vor Ort durchgeführt. Aber auch für das kommende Schulhalbjahr wird die Förderung zur Verfügung stehen. Interessierte Schulen erhalten bei Meike Pfeiffer unter 02631 3989 25 weitere Informationen.