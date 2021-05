Veröffentlicht am 28. Mai 2021 von wwa

REHBORN – Nach Beinahe Kollision in der Böschung überschlagen

Bei einem Ausweichmanöver ist ein Pkw-Fahrer am Mittwochabend, 26. Mai 2021, von der Straße abgekommen und hat sich danach im angrenzenden Abhang mehrfach überschlagen. Der 44jährige Lieferservicefahrer befuhr gegen 18:15 Uhr die K 77 von Lettweiler in Richtung Rehborn. In einer Linkskurve stieß er gegen den rechten Bordstein und schleuderte auf der gegenüberliegenden Seite einen circa zehn Meter tiefen Abhang hinunter. Dabei streifte der Kleinwagen mehrere Bäume und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Wie der Fahrer bei der Unfallaufnahme mitteilte, sei ihm in der Kurve ein dunkelgrauer Pkw auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Daraufhin sei er nach rechts ausgewichen und mit dem Bordstein kollidiert. Der entgegenkommende Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die zur Unfallzeit einen dunkelgrauen Pkw im Bereich von Lettweiler wahrgenommen haben, melden sich bitte unter der 06382-9110 bei der Polizeiinspektion Lauterecken. |pilek – Quelle und Foto: Polizei