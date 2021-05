Veröffentlicht am 28. Mai 2021 von wwa

WORMS – Vollbrand eines Baucontainers

Ein Baucontainer war in der Nacht aus noch bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch einen Zeugen wurde gegen 4:00 Uhr das Feuer im Wormser Norden, westlich der Mainzer Straße, Höhe Dr.- Otto-Röhm-Straße, gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Metallcontainer auf dem umzäunten Freigelände in Vollbrand und die Flammen griffen bereits auf angrenzende Hecken und Sträucher über. Während der zwanzigminütigen Löscharbeiten der Feuerwehr Worms musste die B9 kurzzeitig gesperrt werden. Im Innern des Baucontainers habe sich ein Heuballen und ein Metallgitter befunden. Quelle und Foto: Polizei