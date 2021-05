Veröffentlicht am 27. Mai 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Sieben neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied – Inzidenzwert liegt bei 39,9

Im Landkreis Neuwied wurden am Donnerstag, 27. Mai 2021, sieben neue Corona-Infektionen gemeldet. Die RKI-Inzidenz sinkt auf 39,9. Damit scheint es jetzt klar zu sein, dass, wenn der Kreis Neuwied am Freitag, den 5. Werktag, unter 50 bleibt, damit am Sonntag auch Gastronomie und Kultur innen öffnen dürfen. Außerdem ist die Luca-App nun auch offiziell im Kreis Neuwied mit dem Gesundheitsamt verbunden.