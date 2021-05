Veröffentlicht am 27. Mai 2021 von wwa

STEINEBACH (Sieg) Verkehrsunfall auf der L 281 – eine Person schwer verletzt

Dienstagmittag, 25. Mai 2021, gegen 12.00 Uhr befuhr eine 38jährige Frau mit ihrem BMW die L 281 aus Gebhardshain kommend in Richtung Malberg. An der Einmündung zur K 121, wollte sie in Richtung Steinebach abbiegen. Sie missachtete den Vorrang eines entgegenkommenden 65jährigen Fahrers eines Smart. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei ein Fahrzeug im Straßengraben und das andere in einer Böschung zum Stillstand kamen. Der Mann wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert; die Frau wurde leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt mindestens 8.000 Euro. Quelle: Polizei