Veröffentlicht am 28. Mai 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Fauna und Flora in den Leutesdorfer Weinbergen – Kleiner Rundgang durch die Wein- und Kulturlandschaft in Kooperation mit der Stabsstelle Energie, Klima und Umwelt der Kreisverwaltung Neuwied

In einem kleinen Rundgang durch die Leutesdorfer Steillagen erklärt der Naturerlebnisbegleiter Robert Liesenfeld einiges über die Tier- und Pflanzenwelt in den Weinbergen im Landkreis Neuwied. Der schöne Ausblick auf das Rheintal und das Getümmel von Tieren auf den Mauern und Weinbergen werden einen interessanten und schönen Samstag-vormittag bescheren.

Da es im Juni entlang der Weinbergmauern sehr warm sein kann, wird um die Mitnahme von genügend Flüssigkeit gebeten.

G120 Neu!

Referent ist Robert Liesenfeld, Naturerlebnisbegleiter am Samstag, 26. Juni 2021, von 09:30 bis 12:30 Uhr. Treffpunkt ist der Schützenplatz, Neuer Weg, in 56599 Leutesdorf. Die Gebühr beträgt 5,00 Euro. Anmeldung bei der kvhs Neuwied – 02631 347813, Anmeldeschluss ist am 21. Juni 2021.