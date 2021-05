Veröffentlicht am 28. Mai 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD) verurteilt Neuwieder Brandstiftungen

In der Nacht vom 13 auf den 14. Mai ist es im Kreis Neuwied zu mehreren Brandstiftungen mit erheblichem Sachschaden gekommen. Unbekannte zündeten laut Polizei- und Medienberichten Sachgegenstände und mindestens zehn Autos in Heddesdorf und in der Neuwieder Innenstadt an. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Der Neuwieder Landtagsabgeordnete und erste stellvertretende Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz, Dr. Jan Bollinger verurteilt die Brandstiftungen: „Leider mussten wir in der Vergangenheit schon mehrfach von brennenden Fahrzeugen in unserem Landkreis Neuwied lesen. Das Ausmaß der jüngsten Brandstiftungen setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Skrupellosigkeit und kriminelle Energie.

Wir danken unserer Polizei und Feuerwehr für ihren Einsatz zum Schutz von Leib und Leben unserer Bürger, der ein weiteres Übergreifen der Brände und Personenschäden verhindert hat.

Auch im Namen meiner Fraktion verurteile ich diese sinnlose Zerstörung von Gemein- und Privateigentum aufs schärfste und fordere eine schnellstmögliche und lückenlose Aufklärung dieser Verbrechen, um die Täter einer harten und gerechten Strafe zuzuführen, von weiteren Übeltaten abzuschrecken und für Entschädigung der Betroffenen und der Allgemeinheit zu sorgen. Dazu möchten wir beitragen und werden die neue Landesregierung zu dieser Angelegenheit befragen!“