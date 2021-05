Veröffentlicht am 26. Mai 2021 von wwa

B 41 – BAD Kreuznach – Unfall auf der B 41 – Polizei sucht Unfallzeugen

Mittwochmorgen, 26. Mai 2021, gegen 06:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 41 in Fahrtrichtung Autobahn 61. Eine 25jährige Fahrerin eines weißen Fiat 500 aus Bad Sobernheim, kollidierte aus ungeklärter Ursache, mit einem vor ihr fahrenden 29jährigen Kastenwagenfahrer aus der Ukraine. Die beiden Fahrzeuge gerieten ins Schleudern. Das Fahrzeug der Fahrerin schlug in der Schutzleitplanke ein und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der andere Unfallbeteiligte schlug in die Betontrennwand ein, kippte auf die Seite und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Die Betonwand wurde in den Gegenverkehr geschoben, sodass beide Fahrtrichtungen beeinträchtigt und teilweise gesperrt waren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die das Fahrverhalten des weißen Kleinwagens bzw. den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden. Quelle und Fotos: Polizei