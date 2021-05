Veröffentlicht am 26. Mai 2021 von wwa

URMITZ – Verkehrsunfall mit Sattelzug auf der B 9 in Höhe Urmitz – Vollsperrung der B 9

Mittwochnachmittag, 26. Mai 2021, gegen 15:34 Uhr verunfallte auf der B 9, Fahrtrichtung Koblenz, ein Sattelzug, der mit Schüttgut beladen war und kippte um. Er beschädigte die Mittelschutzplanke und kam so zum Liegen. Beide Fahrtrichtungen wurden gesperrt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte es sich um einen technischen Defekt eines Reifens gehandelt haben. Der LKW Fahrer wurde leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die B9 ist zurzeit wegen Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden wird nach bisherigen Schätzungen der Polizei auf einen oberen fünfstelligen Bereich geschätzt. Wie lange die Vollsperrung noch dauert, ist nicht klar. Quelle: Polizei