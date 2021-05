Veröffentlicht am 26. Mai 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Sechs neue Corona-Infektionen und zwei Todesfälle im Landkreis Neuwied

Der Landkreis Neuwied verzeichnet am Mittwoch, 26. Mai 2021, sechs neue Corona-Infektionen und zwei Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Gestorben sind ein 1937 geborener Mann aus Hümmerich und ein 1965 geborener Mann aus Rheinbrohl.

Die Zahl der infizierten Menschen, die sich aktuell in Quarantäne befinden müssen, sinkt stark – von 263 auf 217. Der vom RKI ausgewiesene Inzidenzwert für den Kreis Neuwied steigt leicht auf 48,1, bleibt damit aber für den dritten Werktag in Folge unterhalb der 50er-Grenze. Aufgrund der neuen Infektionszahlen sollte die Inzidenz morgen wieder sinken (die heutigen 6 Neuinfektionen fließen dann in die 7-Tages-Rechnung ein, 22 Fälle von letzter Woche Mittwoch fallen dafür heraus). Folglich kann Neuwied langsam und sehr vorsichtig optimistisch sein, dass man Freitag den fünften Werktag schafft und damit Sonntag weiter lockern kann.

Bei den bevorstehenden Zweitimpfungen von Menschen unter 60 Jahren, die zunächst AstraZeneca bekommen haben, kann nur noch der StiKo-Empfehlung gefolgt und ein Angebot mit dem mRNA-Impfstoff Moderna für die Zweitimpfung gemacht werden.

Amtsleiter Frank Laupichler macht darauf aufmerksam, dass die Kreisverwaltung aufgrund der weiterhin sinkenden Inzidenz entschieden hat, ab sofort Gruppenangebote von Hundeschulen/Hundesport im Freien bis zu fünf Personen plus einem Trainer/Trainerin aus unterschiedlichen Haushalten zuzulassen. Das gleiche gilt für Angebote von Reitschulen, auch in den (großen) Reithallen. Damit werden Hunde- und Reitsport jetzt bei der Auslegung der Covid-Bekämpfungs-Verordnung des Landes der Kategorie „Sport“ zugeordnet.