CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Sieben Corona-Neuinfektionen – Inzidenz 36,5 – Ein Todesfall

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN • Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Sieben Neuinfektionen am Mittwoch – Inzidenz sinkt auf unter 50 – Ein Todesfall in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen vom 26. Mai 2021, um 15.30 Uhr: Im Zuge der Corona-Pandemie gibt es am heutigen Tage einen weiteren Todesfall im Kreis Altenkirchen: In der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf ist eine 70jährige Frau verstorben.

Am Mittwoch verzeichnet das Kreisgesundheitsamt sieben Neuinfektionen (Stand 15.30 Uhr). Seit Beginn der Pandemie gab es somit im Kreis Altenkirchen mit Stand von Mittwochnachmittag insgesamt 4.834 nachgewiesene Infektionen. Als genesen gelten 4.528 Menschen. Die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen liegt bei 206.

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz als offizielle Meldestelle des Landes Rheinland-Pfalz für die Daten zur Corona-Pandemie gab die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis am Mittwoch mit Stand von 14.10 Uhr mit 36,5 an. Der Wert für das Land lag bei 39,4. Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen sind am Mittwoch 507 Personen geimpft worden, es fanden 324 Erst- und 193 Zweitimpfungen statt.

Damit es zu weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen im Landkreis kommt, muss die Sieben-Tage-Inzidenz jedoch fünf Werktage in Folge unter die 50er Marke sinken. Ausschlaggebend hierfür sind die täglichen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Das Institut greift hierbei auf die Daten des Landesuntersuchungs-amtes zu.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.834

Steigerung zum 25. Mai: +7 (Stand 15.30 Uhr)

Aktuell Infizierte: 206

Geheilte: 4.528

Verstorbene: 100/+1

in stationärer Behandlung: 6

7-Tage-Inzidenz: 36,5 (Stand LUA 14.10 Uhr)

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.422/+2

Betzdorf-Gebhardshain: 985

Daaden-Herdorf: 552

Hamm: 545/+2

Kirchen: 702/+1

Wissen: 627/+2