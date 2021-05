Veröffentlicht am 26. Mai 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen

In der Zeit vor Dienstag, 18. Mai 2021, befuhr vermutlich ein Busfahrer mit seinem Bus den Busbahnhof in Wissen und beabsichtigte in einem engen Bogen links auf die Bahnhofstraße einzubiegen. Dabei geriet er vermutlich mit dem rechten Heck über den Bordstein und touchierte einen Lichtmast, der beschädigt wurde. Hinweise auf den Fahrer bzw. das Fahrzeug bestehen nicht. Es wurde lediglich roter Farbabrieb an dem Mast festgestellt. Der Schaden beträgt circa 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei