Veröffentlicht am 26. Mai 2021 von wwa

A 63 – FREIMERSHEIM – 19 Jähriger prallt auf Sattelzug

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag, 25. Mai 2021, gegen 12:23 Uhr auf der A 63. Dort befuhr der 19jährige Fahrer eines PKW die BAB 63 in Fahrtrichtung Mainz. Etwa 500 Meter hinter der Anschlussstelle Freimersheim bemerkte er offenbar zu spät einen bereits in einem Überholvorgang befindlichen Sattelzug eines 47jährigen Kraftfahrers. Er fuhr dem LKW ungebremst auf, verlor durch den Aufprall die Kontrolle über seinen PKW und schleuderte quer über die Fahrbahn, wo er auch stehen blieb.

Der 19jährige Mann wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Am Silo-Zug des 47 Jährigen, der noch auf den Standstreifen fahren konnte, entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Der LKW war nicht mehr fahrbereit. Zu Sachschäden kam es auch an den Leitplanken. Sowohl der PKW als auch der LKW mussten abgeschleppt werden. Nach circa einer Stunde Vollsperrung konnte der Verkehr vorübergehend über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der übrige Verkehr wurde an der Anschlussstelle Freimersheim abgeleitet. Es kam zu circa 500 Metern Rückstau. Quelle und Foto: Polizei