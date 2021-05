Veröffentlicht am 26. Mai 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen

Ein 38jähriger Fahrzeugführer parkte am Freitagmorgen, 21. Mai 2021, um 08:30 Uhr, seinen Opel Insignia, auf dem Parkplatz in der Maarstraße. Als er gegen 13:15 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, wies er an der linken hinteren Stoßstangenseite einen Streifschaden auf. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-bzw. Ausparken den Opel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei