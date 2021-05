Veröffentlicht am 26. Mai 2021 von wwa

ASBACH – KREIS NEUWIED – On-Demand-Mobility: Kreis will Modellprojekt in der Verbandsgemeinde Asbach – ÖPNV soll moderner werden: Bewerbung um Bundeszuschuss für dreijährige Pilotphase eingereicht

Der Öffentliche Personennahverkehr im Landkreis Neuwied soll moderner werden. Aus diesem Grund hat sich der Landkreis Neuwied um eine dreijährige Förderung für die Einrichtung eines On-Demand-Verkehrs (Auf-Wunsch-Verkehr) für den Modellraum Asbach beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur beworben.

Darüber informierten jetzt Landrat Achim Hallerbach, 1.Kreisbeigeordneter Michael Mahlert und Verbandsbürgermeister Michael Christ bei einem Ortstermin in Neustadt.

Der heutige ÖPNV zeichnet sich dadurch aus, dass sich der Fahrgast an vorhandenen Fahrplänen orientieren muss und somit wenig flexibel ist. „Um dies aufzubrechen, können die heute festgelegten Haltestellen, Linienwege und Bedienzeiten ,aufgeweicht‘ werden,“ findet Landrat Achim Hallerbach und erklärt: „Nutzer des neuen Verkehrssystems können damit Start- und Zielpunkt ihrer Reise sowie die gewünschte Abfahrt- und Ankunftszeit weitestgehend selbst bestimmen.“

Außerdem sind die Fahrzeuge in der Regel keine Linienbusse, sondern es können Kleinbusse oder Autos eingesetzt werden. Der Unterschied zum heute gewohnten Taxi besteht darin, dass noch weitere Fahrgäste mitfahren, die unterwegs zu- und aussteigen können. Die Vorbuchfrist soll so gering wie möglich gehalten werden, damit es möglichst sofort – On Demand – losgehen kann. „Wir haben uns bewusst für ein Modellprojekt in der Verbandsgemeine Asbach entschieden, da sie sich mit ihrer großen Anzahl von Ortsteilen und Wohnplätzen dazu besonders anbietet. Das Projekt soll, wenn wir hier bei der Förderung zum Zuge kommen, auch als Vorbild für die übrigen Bereiche des Landkreises Neuwied dienen und dort eingesetzt werden können“, unterstrich der 1. Kreisbeigeordneter Mahlert.

Verbandsbürgermeister Michael Christ bedankte sich beim beauftragten Planungsbüro und der Kreisverwaltung Neuwied für die Unterstützung in der Antragsphase. „Ich hoffe nun, dass wir mit dem Antrag auch erfolgreich sind und bald in die Umsetzungsphase einsteigen können“, sagte er.

Foto: Ute Stockhausen von der VG-Verwaltung Asbach (von links), Bürgermeister Michael Christ, Landrat Achim Hallerbach, Stephan Hajak vom beauftragten Projektbüro BPV und Kreisbeigeordneter Michael Mahlert beim Vorstellungstermin in Neustadt.