Veröffentlicht am 25. Mai 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Ein Todesfall in der Verbandsgemeinde Hamm – zwei neue Infektionen am Dienstag – Inzidenz sinkt auf 53,6

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen vom 25. Mai 2021, um 14.45 Uhr:

Im Zuge der Corona-Pandemie gibt es einen weiteren Todesfall im Kreis Altenkirchen: In der Verbandsgemeinde Hamm ist ein Mann im Alter von 75 Jahren verstorben. Die Zahl der laborbestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie beträgt im Kreis Altenkirchen mit Stand von Dienstagnachmittag 4.827, dies sind 2 mehr als am Pfingstwochenende. Als genesen gelten 4.505 Menschen. Die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen beträgt 223.

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz als offizielle Meldestelle des Landes Rheinland-Pfalz für die Daten zur Corona-Pandemie gab die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis am Dienstag mit Stand von 14.10 Uhr mit 53,6 an – ein deutlicher Rückgang gegenüber Pfingstmontag (72,2). Der Wert für das Land sinkt auf 45,1.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen sind am Dienstag 513 Impfungen durchgeführt worden, dabei handelte es sich um 336 Erst- und 177 Zweitimpfungen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.827

Steigerung zum 24. Mai: +2

Aktuell Infizierte: 223

Geheilte: 4.505

Verstorbene: 99/+1

in stationärer Behandlung: 10

7-Tage-Inzidenz: 53,6

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.420/+2

Betzdorf-Gebhardshain: 986

Daaden-Herdorf: 552

Hamm: 543

Kirchen: 701

Wissen: 625