25. Mai 2021

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 34 neue Corona-Infektionen und zwei Todesfälle am Pfingstwochenende im Landkreis Neuwied – Inzidenzwert liegt bei 47,0

Der Landkreis Neuwied verzeichnet am Pfingstwochenende 34 Neuinfektionen. Der RKI-Inzidenzwert liegt bei 47,0 und damit den zweiten Werktag unter 50. Sollte dem so bleiben, würden Freitag, 5. Werktag erreichen, womit ab Sonntag Lockerungen – vor allem eine Öffnung der Innen-Gastronomie und Kultur innen, jeweils mit Test – in Kraft treten würden. Was den Grenzwert betrifft, ist es allerdings zumindest vorerst noch ein „Ritt auf der Rasierklinge“.

Es werden zudem zwei weitere Todesfälle im Landkreis Neuwied verzeichnet. Aktuell gestorben ist ein vergleichsweise junger Mann aus Neuwied (Geburtsjahr 1974). Außerdem ist der Todesfall einer Frau aus Leutesdorf (Jahrgang 1931) aus dem Oktober 2020 nachgemeldet worden.