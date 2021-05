Veröffentlicht am 25. Mai 2021 von wwa

HAMM (Sieg) – Entwendetes Motorrad unweit des Tatortes aufgefunden

Passanten stellten im Bereich der Straßen Heinrichshütte / Hüttengasse in Hamm (Sieg) ein Motorrad fest, dass im Wald abgelegt wurde und alarmierten daraufhin die Polizei Altenkirchen. Vor Ort konnte das Motorrad geborgen und der Eigentümer ermittelt werden. Er gab an, dass das Motorrad in der Nacht vom 23. auf 24. Mai 2021 entwendet worden sein muss. Da der Eigentümer die Batterie ausgebaut hat und das Motorrad einen technischen Defekt hatte, war es nicht fahrbereit, was der Täter wohl zu spät bemerkt hat. Das Motorrad muss in der Nacht daher durch die komplette Ortslage Hamm geschoben, oder ohne Motorkraft gerollt worden sein. Die Polizei Altenkirchen bittet daher um Zeugenhinweise. Quelle: Polizei