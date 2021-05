Veröffentlicht am 25. Mai 2021 von wwa

LANDAU – Glücklicher Feiertag für einen Wildvogel

Glück im Unglück hatte am Montagmorgen, 24. Mai 2021, ein Wildvogel, auf den eine Passantin im Bereich der Shell-Tankstelle in Landau aufmerksam wurde. Sie meldete das Tier am Vormittag, das immer wieder gegen die Innenscheibe eines leerstehenden Gebäudes flog.

Polizeibeamte der Polizei Landau konnten sich durch ein offenstehendes Kellerfenster Zutritt zum verlassenen Haus verschaffen und den Vogel retten. Der wurde im Anschluss an die Tierrettung übergeben. Quelle: Polizei