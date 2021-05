CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 26 Neuinfektionen am Pfingstwochenende – Inzidenz liegt bei 72,2

Veröffentlicht am 24. Mai 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 26 Neuinfektionen am Pfingstwochenende – Inzidenz liegt bei 72,2

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Montag, 24. Mai 2021, Um 13.30 Uhr:

Am Pfingstwochenende verzeichnet das Kreisgesundheitsamt insgesamt 26 Corona-Neuinfektionen im Kreisgebiet: Am Samstag wurden 4 neue Positivfälle gelistet, am Sonntag und Montag jeweils 11. Seit Beginn der Pandemie gab es im Kreis Altenkirchen mit Stand von Montagmittag 4.825 nachgewiesene Infektionen. Als genesen gelten 4.404 Menschen. Die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen liegt bei 323.

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz als offizielle Meldestelle des Landes Rheinland-Pfalz für die Daten zur Corona-Pandemie gab die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis am Montag mit Stand von 11.10 Uhr mit 72,2 an, am Samstag lag der Wert bei 68,3, am Sonntag bei 66,8. Der Wert für das Land lag am Montag 53,4.

Die aktuellen Corona-Regeln für Rheinland-Pfalz sind ausführlich auf der Webseite corona.rlp.de des Landes aufgeführt. In der Rubrik „A-Z-Corona Regeln“ gibt es ausführliche Antworten für viele Bereiche auf die Frage „Was gilt im Corona-Frühjahr?“ (https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/)

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.825

Steigerung zum 21. Mai: +26

Aktuell Infizierte: 323

Geheilte: 4.404

Verstorbene: 98

in stationärer Behandlung: 21

7-Tage-Inzidenz: 72,2

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.418/+5

Betzdorf-Gebhardshain: 986/+3

Daaden-Herdorf: 552/+4

Hamm: 543/+8

Kirchen: 701/+1

Wissen: 625/+5