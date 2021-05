Veröffentlicht am 25. Mai 2021 von wwa

NEUWIED – Trunkenheitsfahrt bringt Führerscheinentzug mit sich

Durch eine Funkstreife wurde am Freitagabend, 21. Mai 2021, gegen 22:15 Uhr ein 28jähriger Mann aus Neuwied, der der Straße „In der Lach“ in einem SUV angetroffen und kontrolliert. Die Beamten stellten Atemalkoholgeruch bei ihm fest. Zeugen gaben an, dass der Mann zuvor mit dem SUV gefahren sei.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Nachdem der Mann zunächst zugegeben hatte gefahren zu sein, schlug seine Stimmung um, als ihm die Sicherstellung des Führerscheines erklärt wurde. Als er zur Blutentnahme zur Dienststelle gebracht werden sollte, leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er wurde gefesselt und der Blutentnahme zugeführt. Sein Führerschein verblieb auf der Polizeidienststelle. Den Mann erwarten die entsprechenden Strafanzeigen und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle. Quelle: Polizei