Veröffentlicht am 24. Mai 2021 von wwa

BETZDORF – Diebstahl aus Kraftfahrzeug eines Marktbetreibers in Betzdorf

Die Tageseinnahmen eines Marktstandbetreibers des Betzdorfer Wochenmarktes sind ihm am Freitagmittag, 21. Mai 2021, in der Zeit von 13:30 bis 14:10 Uhr aus dem PKW entwendet worden. Zuvor soll sich eine 25 bis 35jährige männliche Person, circa 175 bis 180 cm groß, normale Statur mit dunklem Haar, auffällig verhalten haben. Die Person habe ein südländisches/arabisches Erscheinungsbild gehabt und sei dunkel gekleidet gewesen. Hinweise oder Beobachtungen in dieser Sache bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei