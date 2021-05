Veröffentlicht am 23. Mai 2021 von wwa

DÖTTESFELD – Ortsteil BAUSCHEID – Einbruch in Einfamilienhaus in Bauscheid

Zwischen Donnerstag und Freitag, 20. und 21. Mai 2021, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Döttesfeld-Bauscheid. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich unerlaubt Zutritt zum Gebäude und entwendete dort mehrere Elektrogeräte.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei