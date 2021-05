Veröffentlicht am 25. Mai 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Schulen aufgepasst: Jetzt MI(N)T machen! – Landkreis Neuwied startet zweite Runde – Interesse bekunden und die Mitmachprogramme KiTec und IT2School ab Herbst umsetzen

Damit Kinder und Jugendliche die Gesellschaft aktiv mitgestalten können, sollten sie die Technologien, die sie umgeben, auch verstehen. Um dieses Ziel zu erreichen, ziehen im MINT-Hub Rheinland-Pfalz Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft an einem Strang.

Weitere Schulen im Landkreis Neuwied können ab Herbst 2021 Teil des Regionalpaten-Programms werden, damit Kinder Technik neu entdecken und Jugendliche IT verstehen.

„In Kooperation mit dem Ministerium für Bildung und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e. V., der MINT-Geschäftsstelle und dem Pädagogischen Landesinstitut sowie weiteren Partnern kann der Landkreis Neuwied als MINT-Regionalpate Grundschulen die Umsetzung der Programme „KiTec – Kinder entdecken Technik“ und weiterführenden Schulen „IT2School – Gemeinsam IT entdecken“ in unserer Region kostenlos ermöglichen“, freut sich der erste Kreisbeigeordnete und Dezernent Michael Mahlert.

Folgende Schulen machen bisher bei KiTec mit: die Grundschule Straßenhaus, die Bürgermeister-Castenholtz-Schule, die Grundschule Gutenberg-Schule Dierdorf und die Grundschule Heddesdorfer Berg. Ebenfalls wurde für das Staatliche Studienseminar für das Lehramt an Grundschulen in Neuwied eine „KiTec“-Kiste bereitgestellt. Ab diesem Jahr nehmen an IT2School die Konrad-Adenauer Schule Asbach, das Rhein-Wied-Gymnasium, die Carmen-Sylva-Schule und das Werner-Heisenberg-Gymnasium teil.

„Nun bekommen weitere Schulen die Chance, diese tollen Bildungsprojekte umsetzen zu können“, so Mahlert weiter.

Wenn ihre Schule Interesse an einem Materialset sowie einer damit einhergehenden digitalen Lehrerfortbildung hat oder einfach mehr Informationen benötigt, dann melden sie sich bei Laura Schaaf vom Bildungsbüro Neuwied (Tel.: 02631/803-195; laura.schaaf@kreis-neuwied.de). Mit einer kurzen Interessensbekundung können sie sich bis spätestens 02.07.2021 bewerben.

Sie sind noch unsicher oder möchten mehr über das MINT-Regionalpatenprogramm und die beiden Mitmachprogramme KiTec und IT2School erfahren? Dann nehmen sie einfach an der digitalen Infoveranstaltung der MINT-Geschäftsstelle Rheinland-Pfalz für interessierte Schulen am 07. Juni 2021, 14:00 bis 15:30 Uhr über BigBlueButton teil. Anmeldung unter folgendem Link: https://kurzelinks.de/a5kq

Hintergrundinformationen: Das Projekt: IT2School – Gemeinsam IT entdecken.

Mit IT2School können Kinder und Jugendliche beim Erforschen, Erfragen, Entwickeln und Lösen IT spielerisch erleben, Prozesse verstehen und selbst kreativ gestalten. IT2School wurde gemeinsam mit Prof. Diethelm (Uni Oldenburg) entwickelt, es ist modular aufgebaut und kann individuell vor allem in weiterführenden Schulen umgesetzt werden. Über Übungen und eigene Programmierungen lernen die Schülerinnen und Schüler die digitale Welt kennen. Sie stellen das Internet nach und programmieren bspw. einen Kompass.

Weitere Informationen unter: https://www.wissensfabrik.de/mitmachprojekte/weiterfuehrende-schule/it2school/

Das Projekt: KiTec – Kinder entdecken Technik. Praxisnahe, technische Arbeit bereitet den Kindern in Grundschulen Freude und macht die Zusammenhänge des Alltags verständlich. KiTec lässt mit altersgerechten Werkzeug- und Materialkisten großen Spielraum für eigene Ideen und Kreativität. Die Kinder kreieren eigene Bauwerke und setzen Projekte in den Bereichen Bau-, Fahrzeug- und Elektrotechnik um.

Weitere Informationen unter: https://www.wissensfabrik.de/mitmachprojekte/grundschule/kitec-in-der-grundschule/

Foto: Bildungsprojekt „IT2School – Gemeinsam IT entdecken“ vermittelt grundlegende IT-Kenntnisse an Schulen. Foto: Wissensfabrik/Boehringer Ingelheim