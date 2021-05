Veröffentlicht am 24. Mai 2021 von wwa

TORNEY – Ferien auf der Kreativ-Wiese – KiJub-Freizeit vom 31. Mai bis 2. Juni in Torney darf stattfinden

Freude bei Fans der Kreativ-Wiese: Da die 7-Tage-Inzidenz im Kreis stabil unter 100 ist, darf die städtische Jugendarbeit ihre Angebote wieder ausweiten. Es dürfen nun die Gruppengrößen erweitert werden. Das städtische Kinder- und Jugendbüro nimmt darum weitere Anmeldungen entgegen für die „Kreativ-Wiese Torney“.

Auf der malerischen Wiese vor dem Bürgerhaus in Torney haben die Kinder an drei Tagen die Möglichkeit, ihre Kreativität mit unterschiedlichsten Materialien und Farben zu entfalten. Verschiedene künstlerische Techniken probieren sie aus. Die jungen Künstler haben dabei immer eine Auswahl und bestimmen das Programm selbst mit. Zudem haben die Kinder auch immer die Möglichkeit, an einer Spielstation mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. Bei schönem Wetter wird die Freizeit an der frischen Luft stattfinden. Ansonsten steht das Bürgerhaus als Ausweichstandort zur Verfügung.

Nach der neuesten Verordnung kann unter Beachtung des sonstigen Hygienekonzeptes von der Maskenpflicht und vom Abstandsgebot abgesehen werden. Die Kinder und Betreuer werden morgens zu Beginn des Treffens getestet. Der Test ist Pflicht.

Teilnehmen dürfen Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Vom 31. Mai bis 2. Juni findet die Freizeit täglich zwischen 9 und 16 Uhr statt. Das Bürgerhaus Torney befindet sich in der Westpreußenstraße 1 in Neuwied. Es wird ein Kostenbeitrag von 45 Euro erhoben, der das Material und die Mittagsverpflegung abdeckt. Der Organisator, das Kinder- und Jugendbüro des Stadtjugendamtes, ist für Rückfragen erreichbar unter 02631 802-170 und per Email an kijub@neuwied.de. Foto: NRST