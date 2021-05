Veröffentlicht am 23. Mai 2021 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Bürgersprechstunde mit MdL Matthias Reuber

„Nahe an den Bürgern unserer Region“, unter diesem Motto wird der neu in den Landtag gewählte heimische Abgeordnete Dr. Matthias Reuber seine erste Bürgersprechstunde am Freitag, dem 28. Mai 2021, von 16 bis 18 Uhr anbieten. „Diese Aussage ist für mich Programm“, so Reuber, „ich nehme die Anliegen der Menschen in meiner Heimat sehr ernst und ich freue mich auf die Gespräche mit jedem Einzelnen, der mich kontaktiert“. Die Bürgersprechstunde, die nach Wunsch per Videomeeting oder per Telefon stattfinden kann, ist der Auftakt zu später folgenden „Begegnungen vor Ort“. So will Reuber ab den Sommermonaten Bürgersprechstunden an wechselnden Orten in seinem Wahlkreis anbieten. Interessenten für Freitag werden gebeten, sich unter kontakt@matthias-reuber.de anzumelden; die angemeldeten Personen ruft Matthias Reuber dann zu dem vorab vereinbarten Zeitpunkt an oder trifft sich mit ihnen im Livechat.