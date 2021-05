Veröffentlicht am 22. Mai 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Onlinevortrag „Beziehung ist einfache Erziehung“

Am Sonntag, 6. Juni, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen einen Onlinevortrag zum Thema „Erziehung und Beziehungsarbeit“ an. Buchautor Felix Käckermann aus Harbach in der Verbandsgemeinde Kirchen gibt Anregungen und Tipps für einen leichteren Alltag in Familie und Partnerschaft. Zentrale Fragestellung ist, ob ein Vertrauensverhältnis auf einer ausgewogenen Beziehungsebene die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Familiencharakteren erleichtern und verbessern kann. Sicherlich wird es keine ultimative Lösung geben, doch ergibt sich so mancher Lösungsansatz aus einer weiter gesponnenen Idee …

Der Onlinevortrag in der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr bietet neue pädagogische Impulse und Raum zum Austausch. Die Teilnahme kostet 5 Euro, inklusive des Buches „Ideengeber – Beziehung ist einfache Erziehung“ sind es 17 Euro. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Felix Käckermann ist Referent des Vortrags „Beziehung ist einfache Erziehung“ am 6. Juni. (Foto: privat)