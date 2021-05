Veröffentlicht am 22. Mai 2021 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an der Marion-Dörnhoff-Realschule Plus in Wissen

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montagvormittag, 17. Mai, von 11:00 Uhr bis Mittwochmorgen, 19. Mai 2021, 06:30 Uhr, die Außenlampe an einer Nebeneingangstür der Konrad-Adenauer-Sporthalle der Schule. Der seitlich versetzt oberhalb der Tür angebrachte Lampenschirm wurde mutwillig abgeschlagen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei