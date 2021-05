Veröffentlicht am 21. Mai 2021 von wwa

OBERHONNEFELD – Durchfahrtskontrolle für LKW über 7,5 t in Oberhonnefeld

Nach Bürgerbeschwerden überwachten Polizeibeamte am Donnerstag, 20. Mai 2021, im Zeitraum von 13:30 bis 17:30 Uhr das Durchfahrtsverbot am Weyerbuscher Weg in Oberhonnefeld für LKW ab 7,5t. In diesem Zeitraum ahndeten die Beamten einen Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot.

Zudem wurden drei Verstöße gegen die aktuelle Coronaverordnung (Verstöße im Zusammenhang mit der Pflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung) und zwei Gurtverstöße festgestellt.

Es sind weitere Kontrollmaßnahmen zu anderen Tageszeiten geplant. Quelle: Polizei