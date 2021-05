Veröffentlicht am 21. Mai 2021 von wwa

NEUWIED – Anrufe mit Gewinnversprechen – Betrüger gingen bisher leer aus

Donnerstag, 20. Mai 2021, wurde die Polizei Neuwied darüber in Kenntnis gesetzt, dass Bürger am Mittag telefonisch über Kreuzworträtsel-Gewinne von 49.000 Euro informiert wurden. Eine männlich junge Stimme gab in akzentfreiem Deutsch an, dass man den Gewinn am Morgen mit einem Notar überreichen werde. Es würden keine Kosten entstehen, außer für die Transportkosten des Sicherheitstransporters. Quelle: Polizei