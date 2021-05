Veröffentlicht am 21. Mai 2021 von wwa

HÖCHSTENBACH – Verkehrsunfall in der Ortslage Höchstenbach – zehnjähriges Kind verletzt

Donnerstagabend, 20. Mai 2021, gegen 19:20 Uhr, kam es in der Ortslage Höchstenbach, in der Bergstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem zehnjährigen Kind. Das Kind befuhr mit seinem Fahrrad die abschüssige Bergstraße. Beim Durchfahren einer Rechtskurve fuhr es in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW einer 32jährigen Frau, wodurch das Kind auf die Motorhaube geschleudert wurde. Es erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst des DRK dem Krankenhaus Hachenburg zugeführt. An dem Fahrrad sowie dem PKW entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Quelle: Polizei