CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Elf neue Corona-Infektionen und ein Todesfall im Landkreis Neuwied

Die Kreisverwaltung Neuwied meldet wieder einen Todesfall in Verbindung mit Corona. Ein 61jähriger Mann aus Erpel ist an den Folgen einer COVID-Erkrankung gestorben. Am Freitag, 21.Mai, wurden elf neue Corona-Ansteckungen registriert. Am Donnerstag waren es 22. Der Inzidentwert liegt bei 67,3.

Leicht irritiert ist man bei der Kreisverwaltung, als sie auf einen öffentlichen Kommentar von Erwin Rüddel, Vorsitzender des Bundestags-Gesundheitsausschusses, bei Facebook aufmerksam gemacht wurde, wonach es den Impfzentren nicht an Impfstoff mangele, sondern an Terminen, und dass Impfstoff deshalb abgegeben würde. Das will die Kreisverwaltung korrigiert wissen. Es bleibt dabei, dass es in den IZ an Impfstoff mangelt. Man bekommt vom Land ein festes Kontingent zugewiesen und verimpft dieses komplett. Man könnte von den IZ-Kapazitäten her grundsätzlich mehr.

Sonderaktionen (mit AstraZeneca), wie sie derzeit an verschiedenen Stellen angeboten werden, haben mit den Impfzentren nichts zu tun. Diese werden von Ärzten privatwirtschaftlich organisiert. „Unser Impfzentrum gibt dafür keinen Impfstoff ab“, macht Landrat Achim Hallerbach deutlich und hält fest, dass das auch für die Aktion in Neustadt-Etscheid an diesem Samstag, 22. Mai, gilt. „Wir begrüßen solche Initiativen, die, wie hier in Etscheid, auch von der Verbandsgemeinde unterstützt werden. Aber den Impfstoff dafür organisieren die beteiligten Ärzte über ihre Kanäle selbst“, stellt er fest.