Veröffentlicht am 21. Mai 2021 von wwa

MAINZ – Als Tandem zum Erfolg – Michael Wäschenbach und Dr. Matthias Reuber blicken optimistisch in die Zukunft

Die konstituierende Sitzung des neuen Rheinland-Pfälzischen Landtags fand in der Mainzer Rheingoldhalle statt. Mit dabei: Der erfahrene Landespolitiker Michael Wäschenbach aus Wallmenroth und der neu gewählte Abgeordnete Matthias Reuber aus Birken-Honigsessen. „Ich bin stolz, dass ich für die Menschen in Rheinland-Pfalz und in meinem Wahlkreis wieder in diesem Haus tätig sein darf“, sagte Michael Wäschenbach, der dem Landtag bereits seit 2012 angehört, „noch immer ist es für mich ein ergreifender Moment, wenn dieses wichtige Parlament in feierlicher Weise neu eröffnet wird und neue Aufgaben vergeben werden“.

Nicht weniger feierlich war auch dem jüngsten CDU-Fraktionsmitglied, dem achtundzwanzigjährigen Dr. Matthias Reuber aus Birken-Honigsessen zumute, der für den Wahlkreis 2 in den Landtag einzog. Obwohl diese Art parlamentarischer Arbeit für ihn neu ist, will er seine Aufgaben, die im Bereich Wissenschaft liegen, mit Energie anpacken: „Es liegen große Herausforderungen vor uns; insbesondere die neuesten Entwicklungen in Sachen zukunftsweisende Technologien werden uns einiges abverlangen“, so Reuber, der sich als promovierter Wirtschaftsmathematiker unter anderem intensiv damit beschäftigt, die heimische Wissenschaft und Wirtschaft enger zu verzahnen und den Hochschulstandort Rheinland-Pfalz zu stärken.

„Es gilt, unseren heimischen Wirtschaftsstandort fit zu machen für die Zukunft und neue, innovative Arbeitsplätze zu schaffen, und das funktioniert am besten, wenn wir unsere Wirtschaft und unsere Universitäten in ein Boot holen. Für uns im Norden sind dabei natürlich -neben der Uni Koblenz- auch die Universitätsstandorte Siegen und Köln/Bonn wichtig“, erläutert Reuber die Bedeutung einer auch länderübergreifenden Zusammenarbeit. Als wissenschaftlicher Obmann der CDU-Fraktion will der junge Abgeordnete hier ebenso die Gelegenheit wahrnehmen und seine Ideen einbringen wie sein Kollege Michael Wäschenbach aus dem Wahlkreis 1, der von seiner Fraktion zum Ressortleiter für „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ gewählt wurde.

Als erfahrener Sozialpolitiker und pflegepolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion sieht Wäschenbach seine Hauptaufgabe darin, „in einer Gesellschaft, die Umbrüche und rasante Entwicklungen wie nie zuvor durchläuft, Mechanismen zu stärken, die ein weiteres Auseinanderdriften zwischen den Generationen und Gesellschaftsschichten verhindern. Es gilt, unsere Familien zu stärken, es gilt, in unseren Schulen Sozialsysteme zu installieren, die den jungen Menschen Halt geben und es gilt, eine sehr menschenwürdige Pflege sicherzustellen und Armut zu verhindern“, umreißt Wäschenbach kurz seine Ziele.

Und obwohl zwischen den beiden heimischen Landtagsabgeordneten ein Altersunterschied von mehr als 30 Jahren besteht, sehen sie sich bereits jetzt als Tandem: „Wir befinden uns in täglichem Kontakt, es gibt mir Sicherheit und ein gutes Gefühl, mit Michael so eng zusammenzuarbeiten“, sagt Matthias Reuber und Michael Wäschenbach fügt an: „Es ist gerade der Generationenunterschied, der uns stark macht: Matthias hat zukunftsweisende Ideen, die uns neue Perspektiven eröffnen. Ich bin mir sicher, dass uns unsere gemeinsame Arbeit sehr viel Freude machen wird und dass sie insbesondere für die Menschen in unserer Heimat, aber auch in ganz Rheinland-Pfalz, von Nutzen sein wird.“