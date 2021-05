Veröffentlicht am 20. Mai 2021 von wwa

KOBLENZ-REMAGEN – Virtuelle Informationsveranstaltung zum MBA-Fernstudium – Beratungsteam und ein Absolvent stehen für Fragen zum MBA-Fernstudienprogramm am RheinAhrCampus bereit

Am Samstag, den 29. Mai 2021 können sich Fernstudieninteressierte, von 10:00 bis 12:00 Uhr ausführlich über das MBA-Fernstudium informieren: In der virtuellen Informationsveranstaltung stellt das MBA-Team am RheinAhrCampus die Studieninhalte, den Ablauf und die Rahmenbedingungen des Fernstudienprogramms vor. Für Tipps und Erfahrungen aus Studierendensicht wird Bastian Döring dabei sein, der das berufsbegleitende MBA-Studium mit der Vertiefungsrichtung Leadership erfolgreich abgeschlossen hat. Im Anschluss können die Teilnehmenden Fragen sowohl an das MBA-Team als auch an Alumni Bastian Döring richten. Wer am Zoom-Meeting teilnehmen möchte, kann die Zoom-Zugangsdaten per E-Mail unter info@mba-fernstudienprogramm.de anfordern. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Für Berufstätige, die sich nach ersten Jahren im Beruf weiterqualifizieren und auf den nächsten Karriereschritt vorbereiten möchten, bietet sich das Format des Digitalen Lernens an: Das MBA-Fernstudium am RheinAhrCampus in Remagen, ein Standort der Hochschule Koblenz, ist auf die Bedürfnisse berufstätiger Studierender abgestimmt, die sich flexibel, weitestgehend orts- und zeitunabhängig, weiterbilden möchten. Dabei erlaubt das Rheinland-Pfälzische Modell den Zugang zum Masterstudium unter bestimmten Voraussetzungen auch Bewerbern ohne ersten Hochschulabschluss und auch ohne Abitur.

Die Studierenden erwerben General-Management-Kompetenzen und Spezialwissen in einer von neun wählbaren MBA-Vertiefungsrichtungen: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement oder Unternehmensführung/Finanzmanagement.

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt den RheinAhrCampus bei der Durchführung des Fernstudiums – hier können sich Studieninteressierte bis zum 15. Juli 2021 für das kommende Wintersemester bewerben: www.zfh.de/anmeldung

Weitere Informationen sind abrufbar unter www.mba-fernstudienprogramm.de und www.zfh.de/mba/fernstudien/