Veröffentlicht am 21. Mai 2021 von wwa

RHEINBROHL – Ladendiebstahl in Drogeriemarkt in Rheinbrohl

Mittwochmittag, 19. Mai 2021, entwendete eine 19jährige Heranwachsende aus Neuwied kosmetische Artikel in einem Drogeriemarkt in Rheinbrohl. Als sie die Kasse passierte, löste die akustische Alarmanlage aus. Bei der sofortigen Überprüfung fanden Mitarbeiter das Diebesgut in einer Tasche. Quelle: Polizei