Veröffentlicht am 21. Mai 2021 von wwa

LINZ (am Rhein) Vandalismus und Sachbeschädigung in Linz am Rhein

Unbekannte Täter zerstörten und beschmierten in der Nacht zum Montag, 17. Mai 2021, die öffentliche Herrentoilette am Parkhaus in Linz. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@rlp.de. Quelle: Polizei