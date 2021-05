Veröffentlicht am 20. Mai 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einbruchsdiebstahl in Mobilfunkgeschäft in Altenkirchen in der Bahnhofstraße

Mittwochabend, 19. Mai 2021, gegen 23.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Mobilfunkgeschäft in der Bahnhofstraße in Altenkirchen ein. Es wurden diverse Mobilfunkartikel entwendet. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei