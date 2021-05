Veröffentlicht am 20. Mai 2021 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Blutspende am Freitag, 21. Mai 2021 in Birken-Honigsessen

Am Freitag, 21. Mai 2021, bittet die Rotkreuz-Bereitschaft Birken-Honigsessen wieder zum Blutspenden. Zur Verfügung steht die örtliche Turnhalle wie gewohnt zwischen 17 und 20 Uhr. Ein negativer Coronatest ist nicht notwendig und nach einem eventuellen Impfen kann sofort gespendet werden.

Mitzubringen sind natürlich der Personal- und Blutspendeausweis sowie ein eigener Stift. Dass eine Schutzmaske getragen und Abstand gehalten wird, dürfte eine Selbstverständlichkeit sein.

Beim letzten Termin im August 2020 fanden sich in Birken-Honigsessen auch zehn Erstspender ein. Dies, so hoffen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, sollte sich doch am Freitag toppen lassen. (bt)

Foto: Im August 2020, dem letzten Blutspendetermin in Birken-Honigsessen, war auch Michael Demmer wieder dabei. Damals machten von insgesamt 63 Spendern zehn erstmals mit und stellten ein großes Verantwortungsbewusstsein unter Beweis. Foto: Bernhard Theis