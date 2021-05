Veröffentlicht am 20. Mai 2021 von wwa

KOBLENZ – Betrug durch Falsche Polizeibeamte – Polizei sucht Zeugen

Opfer eines Betruges durch den Anruf eines falschen Polizeibeamten ist in Koblenz Metternich ein 79jähriger Mitbürger geworden. Nachdem die Täter telefonisch Kontakt aufgenommen hatten, legte der Mann zunächst in den frühen Abendstunden am Samstag, 15. Mai 2021, und dann nochmals in den frühen Abendstunden des Dienstags, 18. Mai 2021, Bargeld und Goldmünzen vor seine Haustüre. Die Wertgegenstände sind dort von den unbekannten Tätern abgeholt worden. Dem Opfer war eingeredet worden, dass seine Wertgegenstände zu Hause nicht sicher sind, da ein in der Nähe festgenommener Räuber angeblich eine Notiz mit der Anschrift des Geschädigten bei sich hatte.

Die Polizei bittet um Hinweise in dieser Sache. Wer hat in den frühen Abendstunden am Samstag, 15. Mai 2021, oder am Dienstag, 18. Mai 2021, in dem Bereich Oberdorfstraße, Libellenpfad oder im Anton-Reuter-Weg in Koblenz Metternich ortsfremde und auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Koblenz unter 0261-1030. Quelle: Polizei