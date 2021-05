Veröffentlicht am 22. Mai 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Merkel, Marx und mehr: Kreisvolkshochschule Altenkirchen beteiligt sich weiterhin an „vhs.wissen live

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen bietet weiterhin Vorträge im Rahmen der Reihe „vhs.wissen live“ an. Das digitale Wissenschaftsprogramm bietet die Möglichkeit, hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft vom heimischen Rechner aus zu verfolgen und anschließend live mit ihnen zu diskutieren. Die Vorträge werden live gestreamt, eine Teilnahme ist somit von überall aus möglich, sofern eine stabile Internetverbindung vorhanden ist. Die Teilnahme ist in diesem Semester für alle Vorträge kostenfrei.

Folgende Vorträge sind in den kommenden Wochen geplant:

• Regieren in unsicheren Zeiten: Was kommt nach Merkel?

Dienstag, 25. Mai, 19.30 Uhr – Referenten: Constanze von Bullion und Nico Fried

Nach 16 Jahren Kanzlerschaft geht Angela Merkel im Herbst 2021, mitten in national wie international schwierigen Zeiten. Gerade jetzt, zum ersten Mal seit 1949, können die Bürgerinnen und Bürger bei der nächsten Bundestagswahl nicht über einen Amtsinhaber urteilen. Und erstmals könnte es auf Bundesebene eine Koalition aus Union und Grünen geben, verbunden mit der Frage: Wie lange würde das halten? Wer auch immer auf Merkel folgt, muss eine Regierung zustande bringen, die vor größten Herausforderungen steht. Die Pandemie und deren soziale und wirtschaftliche Folgen werden Deutschland und die Welt noch lange beschäftigen. Eine gesellschaftliche Spaltung muss verhindert werden. Und der Klimawandel erfordert nicht nur einen Umbau der Wirtschaft, er fordert alle heraus.

• Navid Kermani im Gespräch mit Professor Michael Brenner

Donnerstag, 27. Mai, 19.30 Uhr

Michael Brenner und Navid Kermani haben sich in ihren Werken immer wieder mit der jüdischen Geschichte Deutschlands, den jüdisch-islamischen Wurzeln der europäischen Aufklärung sowie den Kulturen des Nahen Ostens auseinandergesetzt, der eine als Professor für Jüdische Geschichte und Kultur in München, der andere als Schriftsteller und Orientalist. 2017 hat Kermani auf Einladung von Brenner in der Großen Aula der Universität München eine vielbeachtete Rede über „Die Zukunft der Erinnerung“ an die Schoah gehalten. In ihrem Gespräch werden sie, ausgehend von der Gegenwart, über die deutsch-jüdische Geistesgeschichte nachdenken, aber auch über den Orient als gemeinsamen, heute mehr denn je gefährdeten Kulturraum von Juden, Muslimen und arabischen Christen. Navid Kermani ist freier Schriftsteller und habilitierter Orientalist. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie der Hamburger Akademie der Wissenschaften. Michael Brenner ist Professor für jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

• 16 Jahre Angela Merkel

Dienstag, 15. Juni, 19.30 Uhr – Referenten: Robin Alexander und Ralf Schuler

Seit 2005 ist Angela Merkel Bundeskanzlerin. In ihrer Amtszeit gab es verschiedene Regierungskoalitionen. In den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft gab es viele Ereignisse, die Deutschland und seine Politik stark verändert haben. Es sei nur an den Atomausstieg, die Finanz- und Eurokrise, die Aussetzung der Wehrpflicht, die Flüchtlingskrise, den Aufstieg der AfD und jüngst die Corona-Pandemie erinnert. Zwei der besten Merkel-Kenner werden an diesem Abend die Amtszeit der ersten deutschen Kanzlerin diskutieren und eine Bilanz ihrer Politik ziehen. Robin Alexander ist stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung „DIE WELT“. Am 14. Juni erscheint sein Buch „Machtwechsel: Merkel und der Kampf um die Nachfolge – Ein Report aus dem Innern der Politik“. Ralf Schuler ist Parlamentschef der BILD. Moderiert wird das Gespräch vom Chefredakteur des Erdinger Anzeigers, Hans Moritz.

• Von Glanz und Elend des aufrechten Ganges

Donnerstag, 17. Juni, 19.30 Uhr – Referent: Professor Kurt Bayertz

Was macht den Menschen zum Menschen? Was erhebt ihn – im wahrsten Sinne des Wortes – über alle anderen Lebewesen? Eine gängige Antwort lautet seit der Antike: „der aufrechte Gang“. In dem Vortrag wird die Denkfigur des „aufrechten Ganges“ vorgestellt, die seit der Antike die Geistesgeschichte geprägt hat. Die Körperhaltung bestimmt stark das menschliche Selbstbild und findet in der Politik bis heute ihren Ausdruck im „aufrechten“ Menschen als Metapher und Symbol für ein würdiges Leben. Kurt Bayertz ist emeritierter Professor für Praktische Philosophie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sein Buch „Der aufrechte Gang. Eine Geschichte des anthropologischen Denkens“ wurde 2013 mit dem Tractatus-Preis für philosophische Essayistik ausgezeichnet.

• Was bleibt von Karl Marx?

Freitag, 18. Juni, 19.30 Uhr – Dietmar Dath und Professor Kurt Bayertz

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde auch das Werk von Karl Marx aus der engen Schablone des „Marxismus-Leninismus“ gelöst und steht seitdem wieder offener zur Diskussion. Allerdings gelangt diese meist nur zu ökonomischen Krisenzeiten oder zu Jubiläen in die breitere Öffentlichkeit. In dem Gespräch zwischen den Kurt Bayertz und Dietmar Dath soll unabhängig von derart äußerlichen Anlässen die Philosophie und Gesellschaftstheorie von Karl Marx Gegenstand sein. Lässt sich mit seiner kritischen Theorie der kapitalistischen Produktionsweise auch die Wirtschaft im 21. Jahrhundert noch treffend beschreiben? Dietmar Dath ist Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Schriftsteller. 2018 erschien von ihm bei Reclam: „Karl Marx: 100 Seiten“. Kurt Bayertz ist emeritierter Professor für Praktische Philosophie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Von ihm erschien bei C.H.Beck: „Interpretieren, um zu verändern: Karl Marx und seine Philosophie“.

Kooperationspartner der Vortragsreihe sind die Volkshochschule Süd-Ost im Landkreis München und der Zweckverband Volkshochschule im Landkreis Erding. Nach der Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen erhalten die Interessenten vor dem Vortrag einen Link zugesendet, mit dem sie sich dann in den Vortrag und Chat zuschalten können. Anmeldungen erfolgen über die Webseite vhs.kreis-ak.eu, telefonisch unter 02681-812212 oder per Mail an kvhs@kreis-ak.de.