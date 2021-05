Veröffentlicht am 20. Mai 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Schätze aus dem Wildkräutergarten und vom Wegesrand: Weiterer Onlinevortrag bei der Kreisvolkshochschule

Am Mittwoch, den 2. Juni, bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen in der Zeit von 20 bis etwa 21.30 Uhr einen zweiten Onlinevortrag mit Ulrike May aus Berzhausen an. Nach der großen Nachfrage zum ersten Online-Vortrag Mitte Mai zum Thema „Wildkräuter am Wegesrand“ gibt es nun einen weiteren Termin.

Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, kennt ein Pflänzchen, einen Strauch oder einen Baum. Doch viele Menschen sind sich nicht bewusst, wie viele Wildpflanzen als kraftvolle Nahrungsergänzung dienen – die Pflanzen für die Hausapotheke und als „Powerfood“ aus dem Wildkräutergarten und vom Wegesrand. Für all diejenigen, die neugierig sind, was diese Frühjahrs-Pflanzen für unsere Gesundheit tun können, was man bei der Nutzung beachten sollte, wie man sie verarbeiten und anwenden kann und welche Geschichten sich um sie ranken, bietet die KVHS zwar keine analoge Wildkräuterwanderung durch die schöne Westerwälder Natur an, aber angesichts der aktuellen Einschränkungen einen fachkundigen Online-Vortrag, der auch Raum für individuelle Nachfragen bietet. Teilnahmevoraussetzung ist eine stabile Internetverbindung, die Teilnahme ist unkompliziert und erfolgt über einen externen Link, den es nach der Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule gibt.

Die Teilnahme kostet 5 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen: Tel.: 02681-812213, Web: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.

Foto: Was wächst denn da am Wegesrand? Die KVHS geht in einem Online-Vortrag auf die Suche nach Wildkräutern. (Foto: KVHS)