Veröffentlicht am 19. Mai 2021 von wwa

RHEINBROHL – Verkehrsunfallflucht in Rheinbrohl

Dienstagnachmittag, 18. Mai 2021, in der Zeit von 13:45 bis 16:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer einen geparkten Mercedes Benz auf dem Parkplatz der Sparkasse in Rheinbrohl. Hinweise auf den flüchtigen Pkw nimmt die Polizei in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@rlp.de entgegen. Quelle: Polizei