Veröffentlicht am 19. Mai 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen

Ein Unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte am Dienstag, 18. Mai 2021, in der Zweit zwischen 09:30 und 20:45 Uhr, einen geparkten Mercedes Benz A-Klasse. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@rlp.de. Quelle: Polizei