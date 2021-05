Veröffentlicht am 19. Mai 2021 von wwa

DICKENDORF – Kronenschnitt am Naturdenkmal in Dickendorf

Am Samstag, 22. Mai 2021, wird am Naturdenkmal „Linde in Dickendorf“ in der Talstraße ein starker Kronenrückschnitt durchgeführt. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Die Maßnahme ist aufgrund eines zuvor erstellten Fachgutachtens notwendig, um das Naturdenkmal langfristig zu erhalten und erfolgt auf Veranlassung der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises.