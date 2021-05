Veröffentlicht am 18. Mai 2021 von wwa

NEUWIED – SPD-Fraktion begrüßt Wohnmobilstellplatz in der Rheinstraße –

Die Neuwieder SPD-Fraktion begrüßt die Vorlage der Stadtverwaltung, nach der in der Rheinstraße neben dem Yachthafen und der Firma Dyckerhoff ein Wohnmobilstellplatz entstehen soll.

SPD-Ratsmitglied Robert Raab kennt die Fläche noch durch die Nutzung der Firma Dyckerhoff und meint: „Zur Zeit liegt die Fläche brach. Durch die unmittelbare Nähe der Fläche zum Rhein ist sie sehr gut für das Vorhaben geeignet“. Und auch Fraktionsmitglied Christian Scheidgen blickt optimistisch auf die Planungen: „Die Fläche ist für reisende Wohnmobillisten sehr attraktiv“.

Die SPD-Fraktion sieht dieses Angebot an Stellplätzen als geeigneten Baustein, um die Stadt Neuwied weiterhin attraktiv zu gestalten und so auch Touristen mit diesem Angebot in die Stadt zu locken. SPD-Stadtrat Henning Wirges verweist bei der Planung darauf, dass auch große Stellplätze errichtet werden sollen: „Der Anteil an großen Wohnmobilen nimmt stetig zu und diese sollen auch bei dem Stellplatz-Angebot berücksichtigt werden“.

Weiterhin regt die SPD-Fraktion die Verwaltung an, auch nach Flächen für Wohnmobilen in näherer Lage zur Innenstadt zu suchen, wie SPD-Fraktionsmitglied Janick Helmut Schmitz ausführt: „Wir wünschen uns perspektivisch auch eine bestmögliche fußläufige Erreichbarkeit zur Innenstadt vom Wohnmobilstellplatz, um das Angebot optimal darstellen zu können“. So können Touristen auch die Attraktivität in der Innenstadt wie Deichvorgelände, Deich, das Schloss Neuwied, die Innenstadt Inklusive den zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten erleben, wie die Sozialdemokraten abschließend wissen lassen.

Foto: Vertreter der SPD-Stadtratsfraktion bei der Vor-Ort-Besichtigung in der Rheinstraße v.l.:

Janick Helmut Schmitz, Henning Wirges, Robert Raab und Christian Scheidgen