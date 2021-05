Veröffentlicht am 18. Mai 2021 von wwa

NEUWIED – Die StadtGalerie öffnet wieder! – Jetzt Termin buchen für die LEGO®-Ausstellung „Stein auf Stein“

Ab Donnerstag, 20. Mai, ist die StadtGalerie wieder geöffnet. Die aktuelle Ausstellung „Stein auf Stein – Bauwelt aus LEGO®Steinen aus der Sammlung Lange“ wurde bis Ende September 2021 verlängert, sodass sie Groß und Klein noch viele Wochen begeistern kann. Möglich ist eine Öffnung für Publikum derzeit, weil der 7-Tage-Inzidenzwert im Kreis Neuwied stabil unter dem Grenzwert von 100 liegt. Die 20. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 11.05.2021 schreibt dabei vor, dass ein Besuch nur nach vorheriger Terminvereinbarung erlaubt ist.

Im Ambiente der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahre 1768 können die Museumsgäste sich eine zweistündige Auszeit schaffen. Da die Personenzahl begrenzt ist, ist eine Terminbuchung unabdingbar. Anmeldungen sind möglich montags bis donnerstags zwischen 9 und 15 Uhr telefonisch unter (02631) 802494 oder per Email an stadtgalerie@neuwied.de. Bitte in der Anmeldung für alle Personen Name, Adresse, Telefonnummer und Email-Adresse notieren. Kurzfristig freie Termine am Wochenende können direkt in der Galerie erfragt werden unter Tel. (02631) 20687.

Die StadtGalerie öffnet ab 20. Mai 2021 montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 18 Uhr. Die Termine sind jeweils eingeteilt in buchbare Zeitfenster von zwei Stunden: wochentags von 14 bis 16 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr, am Wochenende und feiertags von 12 bis 14, 14 bis 16 sowie 16 bis 18 Uhr. Die jeweils geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu jeder Zeit einzuhalten. Da die Inzidenzwerte sich rasant verändern können, wird empfohlen, sich vor einem Besuch der StadtGalerie tagesaktuell zu informieren.

Foto: Eine bunte Welt aus LEGO®Steinen erwartet die Gäste der StadtGalerie.